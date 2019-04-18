Boluspor'da Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Ligin 30'uncu haftasında pazar günü saat 14.00'te Bolu Atatürk Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlı ekip, maçın hazırlıklarına Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde devam etti.

Teknik direktör Orhan Kaynak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından dar alan çalışması yaptı. Daha sonra yarı sahada çift kale oyun ile devam eden antrenman, açma germe egzersizi ile sona erdi.

Boluspor, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA