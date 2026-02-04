Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 0 Corendon Alanyaspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 0 Corendon Alanyaspor: 4
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Boluspor, sahasında Corendon Alanyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Goller, Ianis Hagi ve Steve Mounie tarafından kaydedildi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Boluspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 4-0 mağlup oldu.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Azad İlhan, Mehmet Ali Vardar

Boluspor: Bartu Kulbilge, Abdulsamet Kırım, Loic Kouagba, Gökhan Akkan, Devran Şenyurt, Erdem Dikbasan, Burak Topçu (Mert Çetin dk. 59), Mustafa Çaylı (Ibrahim Akanbi Rasheed dk. 63), Can Arda Yılmaz (Mario Balbudia dk. 46), Harun Alpsoy, Arda Usluoğlu (Temel Çakmak dk. 87)

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima (Batuhan Yavuz dk. 82), Fidan Aliti (Florent Hadergjonaj dk. 74), Baran Mogultay, Fatih Aksoy (Gaius Makouta dk. 74), Bruno Viana, Ianis Hagi, Nicolas Janvier, İbrahim Kaya (Güven Yalçın dk. 74), Steve Mounie, Elia Meschack (Ruan Pereira Duarte dk. 82)

Goller: Ianis Hagi (dk. 47 ve 57), Steve Mounie (dk. 60) ve 68) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Erdal Güneş (Teknik Direktör) (Boluspor)

Kırmızı kartlar: Erdem Dikbasan (dk. 56) (Boluspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler

Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! 3 kalemde yardım yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama

MHP'den Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba

Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı kahretti