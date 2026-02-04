Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 0 Corendon Alanyaspor: 4

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Boluspor, sahasında Corendon Alanyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Goller, Ianis Hagi ve Steve Mounie tarafından kaydedildi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Boluspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 4-0 mağlup oldu.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Azad İlhan, Mehmet Ali Vardar

Boluspor: Bartu Kulbilge, Abdulsamet Kırım, Loic Kouagba, Gökhan Akkan, Devran Şenyurt, Erdem Dikbasan, Burak Topçu (Mert Çetin dk. 59), Mustafa Çaylı (Ibrahim Akanbi Rasheed dk. 63), Can Arda Yılmaz (Mario Balbudia dk. 46), Harun Alpsoy, Arda Usluoğlu (Temel Çakmak dk. 87)

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima (Batuhan Yavuz dk. 82), Fidan Aliti (Florent Hadergjonaj dk. 74), Baran Mogultay, Fatih Aksoy (Gaius Makouta dk. 74), Bruno Viana, Ianis Hagi, Nicolas Janvier, İbrahim Kaya (Güven Yalçın dk. 74), Steve Mounie, Elia Meschack (Ruan Pereira Duarte dk. 82)

Goller: Ianis Hagi (dk. 47 ve 57), Steve Mounie (dk. 60) ve 68) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Erdal Güneş (Teknik Direktör) (Boluspor)

Kırmızı kartlar: Erdem Dikbasan (dk. 56) (Boluspor) - BOLU

