Boluspor - Çaykur Rizespor Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

Mücadele sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, oynadıkları oyunun kalan 7 maç için çok umut verici olduğunu belirterek, "Pozisyonlarımız var ama kazanmamız gerekiyordu. İçeride oyuncularla konuştum. Sadece birinci ile makas biraz açıldı. Ama ikincilik orada duruyor. 7 tane maçımız var. Oynadığımız periyot çok zordu. Deplasmanda 2 tane ağır sahada oynadık. O fizik yorgunluğunun üzerine bu sahada Rizespor gibi bir takımla karşılaşmak kolay değil. Onlar Antep'le rotasyonlu bir kadro ile oynadılar. Ama bahanesi yok. Ona rağmen tek kale oynadık diyebilirim. Bir tane yediğimiz golle 1-0 mağlup olduk. 2 tane direkten dönen topumuz var. Bu takım inşallah ligi istenilen yerde bitirecektir" dedi.

Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise iyi defans yaparak kazanılabileceğine bir örnek verdiklerini ve zor bir maç olduğunu belirterek, "Özelikle orta saha alanında hakikaten topa hükmedebilecek, topa sahip olabilecek, organize atak geliştirebilecek bir takıma karşı oynadık. ve son haftalarda da çıkışta olan bir takıma karşı oynadık. Oyun içerisinde bizleri zaman zaman çok zorladılar. Ama bazı maçlar vardır hücumu çok fazla yapmasanız. İyi bir defans yaparak kazanabilirsiniz. Uzun lig maratonunda bu tür maçlar da vardır. İşte o maçtan bir örnek verdik biz bugün. Oyuncularım defans anlamında son ana kadar ortaya koydukları dirençli futbol, mücadeleci futbol, kaybetmeme arzusunu sonuna kadar sahaya yansıtan bir takım görüntüsü içerisindeydi. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Son haftalara baktığınız zaman gol atma konusunda sıkıntı yaşamayan bir Boluspor karşısında bu kadar dirençli bir şekilde formasını, armasını terleten futbolcularımı yürekten kutluyorum. Çok önemli bir galibiyet bizim için. Bu bizleri çok mutlu etti. Ama uzun lig maratonunda daha yapmamız gereken çok şey var. Boluspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bundan sonra da aynı ciddiyet içerisinde, saha içindeki mücadeleyi kaybetmeden, gevşemeden o moral ve motivasyonu üst seviyede tutarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Avantaj yakaladık"

Süpe Lig kapısını araladıklarını ama gevşememelerini gerektiğini söyleyen Üzülmez, "Biraz gevşersek bazen o gevşemeler size fazlasıyla pahalıya mal olur. Avantaj yakaladık ama siz gidip kendi sahanızda bir Adanaspor maçını kazanamadıktan sonra bu maçın çok fazla önemi olmuyor. Dolayısıyla kendi sahamızda oynayacağımız 4 tane maçı en iyi şekilde bitirirsek, deplasmanlardan da maksimum puan toplarsak hedefimize ulaşacağız. Bir avantaj yakaladık ama lig daha bitmedi. Bu uzun maratonda daha 21 puan var. Bu 21 puanda çok önemli" ifadelerini kullandı. - BOLU