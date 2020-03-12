Boluspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı Boluspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Boluspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.



TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor'a konuk olacak Boluspor, gerçekleştirilen antrenman ile hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Adanaspor maçında oynayan oyuncular için yenileme çalışması yapıldı. Maçta süre alan ve oynamayan oyuncular ise ısınmanın ardından dar alan oyunu ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirdi.



Antrenman sonunda kırmızı-beyazlı teknik heyet ve oyunculara tatlı ikram edildi. - BOLU

Kaynak: İHA