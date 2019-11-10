Boluspor-Bursaspor maçının ardından - Osman Özköylü / Yalçın Koşukavak

10.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:26

TFF 1. Lig'in 11. haftasında ağırladığı Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, galibiyeti hak eden bir futbol sergilediklerini söyledi.

Osman Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok eksikleri olmasına rağmen iyi oynadıklarını belirtti.

Sahaya 18-19 yaşındaki oyuncularla çıktıklarını ifade eden Özköylü, oyunun gidişatını etkileyebilecek çok fazla alternatiflerinin olmadığını, yine de eldeki oyuncu kadrosuyla mükemmel bir maç çıkardıklarını dile getirdi.

Özköylü, yedikleri golün çok şanssız olduğuna değinerek, "Bizim gibi savunmada tecrübeli oyunculara sahip takımın yememesi gereken bir goldü. Ama 1-0'a rağmen oyundan hiç düşmedik. Rakibi kapattık, tek kale oynadık. Pozisyonlar ürettik, goller kaçırdık. Pozisyon üzerine pozisyon üretmeye çalıştık ama olmadı." diye konuştu.

Kazandıkları penaltı ile golü bulduklarını anımsatan Özköylü, "Galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyorum. Karşımızdaki takım çok önemli oyunculardan kurulu. Böyle bir takıma karşı özellikle ikinci yarıda ezici bir oyun üstünlüğü yakaladık. Biz böyle oynadığımız, mücadele ettiğimiz, oyunumuzu bu şekilde geliştirdiğimiz sürece çok iyi yerlere geleceğiz. Bugün belki de en iyi oyunumuzu oynadık. Geldiğim günden beri en iyi oyunumuzu oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Koşukavak: "Deplasmanda kazanabilirdik"

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ilk yarının her iki takım açısından da kontrollü geçtiğini belirterek, "46. dakikada 1-0 öne geçip skor avantajını alınca, başka şeyler yapmak gerekiyordu. Boluspor, 50 ile 70. dakikalar arasında çok baskı kurmaya başladı. O bölümde fazlasıyla top kaybı yapınca, oyunu da kontrol edemedik." ifadelerini kullandı.

Çok erken oyuncu değiştirerek maça müdahale etmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Koşukavak, şöyle konuştu:

"O dakikalarda ben de böyle bir müdahalede bulunmak istemezdim. Ancak topu tutamayıp, o baskıyı kaldıramayınca, Boluspor'u oyuna döndürdük. Böyle olunca da beşli savunmaya geçip, oyunu biraz tutmayı denedik. Son bölümde verilen penaltı kararı da yanlış. O pozisyonu soyunma odasında izledim ve çok net bir penaltı olduğunu düşünmüyorum. Deplasmanda kazanabilirdik. Galibiyete yakındık."

Kaynak: AA