Boluspor, Bekir Yılmaz'ı renklerine bağladı
TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen Bekir Yılmaz ile bir yıllık anlaşma sağladı.
22.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 22.08.2020 22:02
TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen Bekir Yılmaz ile bir yıllık anlaşma sağladı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Giresunspor forması giyen Yılmaz için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi. Yılmaz, Boluspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: DHA