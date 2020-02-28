: Boluspor Başkanı Çarıkcı ve teknik direktör Özköylü'den açıklama

28.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:19

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, TFF 1. Lig'deki durumlarına ilişkin, "Bu sene ne benim ne de hocamın alışık olduğu bir sezon geçiriyoruz. Bu kadar başkanlık yaptım. İlk defa bu şekilde bir durumdayız." dedi.

Necip Çarıkcı ve Boluspor ile bugün yolları ayrılan teknik direktör Osman Özköylü, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde birlikte basın toplantısı düzenledi.

Çarıkcı, dün iç sahada oynanan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, önceki haftalarda yaptıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Cesar Grup Ümraniyespor maçlarını kazanamamanın, teknik direktörle ayrılık kararı almalarında etkili olduğunu belirtti.

Bu sene, kongreden başlayarak sezon başından beri devam eden süreçte istediklerini yapamadıklarını anlatan Çarıkcı, "Bu sene ne benim ne de hocamın alışık olduğu bir sezon geçiriyoruz. Bu kadar başkanlık yaptım. İlk defa bu şekilde bir durumdayız. Futbolda bazen olmayınca olmuyor." diye konuştu.

Çarıkcı, Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasının ardından Özköylü'nün, yanına gelerek takımdan ayrılmak istediğini söylediğini aktararak, "Daha önce de demiştik. Oturduk, moral verdim. 'Hocam yürü.' dedim. Ama dün akşam baktım gözündeki o aşk da gitmişti. Ben de kabul ettim. Tabii hocamız bu ligin en iyi hocası. Hedeflerimizde bu sene ligde kalmak ve gelecek sene hedefleri vardı. Olmadı. Hocama teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özköylü: "Kulübün önünü açmak adına bu kararı aldım"

Teknik direktör Özköylü ise ligde yaşanan olaylar karşısında söyleyeceklerinin kifayetsiz kaldığını ifade ederek, çok çalışmalarına rağmen istedikleri sonucu alamamaları nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Kulüp başkanı ve yönetiminin 15 haftadır maç kazanamayan bir takımın teknik direktörüne son güne kadar destek olduğunu vurgulayan Özköylü, şunları söyledi:

"Dün talep benden geldi, kendisinden de değil. Ben kulübün önünü açmak ve onlara da yardımcı olmak adına bu kararı aldım. Belki bir enerji değişimi olur. Yeni gelen hocanın farklı bir etkisi olur düşüncesiyle biz kendi adımıza o zararı göze aldık. Boluspor'a zarar vermemek adına böyle bir karar aldık. Büyük talihsizlikler ve şansızlıklar yaşadık. Artık futbolla izah edemeyeceğimiz birtakım sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Bu anlamda çok üzgünüm. Benim burada yarım kalmış bir işim var. Öyle düşünüyorum. Boluspor'a borçlu olarak gidiyorum. İleriki zamanlarda inşallah bu borcumu tekrar ödemek adına yapmam gerekenleri tamamlamak adına tekrar burada olmayı çok arzu ederim."

Kaynak: AA

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