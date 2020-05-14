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Boluspor Başkanı Çarıkcı: Test yapmayan kulüpler olduğunu da biliyorum

BOLUSPOR Başkanı Necip Çarıkcı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin Haziran ayı içinde başlayacağını duyurmasıyla ilgili, "Biz iyiyiz ama her gün bir olay çıkıyor.

Boluspor Başkanı Çarıkcı: Test yapmayan kulüpler olduğunu da biliyorum
14.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:21

BOLUSPOR Başkanı Necip Çarıkcı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin Haziran ayı içinde başlayacağını duyurmasıyla ilgili, "Biz iyiyiz ama her gün bir olay çıkıyor. Bu da bizi üzüyor. En başta takımımızın futbolcularımızın psikolojisini bozuyor. Akşam Erzurumspor, bugün de Beşiktaş belki daha sonra başka bir takım bilemiyorum. Test yapmayan kulüpler olduğunu da biliyorum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen futbol liglerinin Haziran ayında başlatılacağını açıklamasıyla ilgili Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı açıklamalarda bulundu. Necip Çarıkcı, "Öncelikle biz 1 aydan beri çalışıyoruz. Takımımız Sağlık İl Müdürlüğü'nün desteğiyle ben dahil bütün teknik heyet, çalışanlar teste girdik. Testte de şuandaki Boluspor Kulübü'nde bu anlamda bir sıkıntı olmadı. Ama diyoruz ki dün akşam 11 tane Erzurumspor futbolcusu, sabah da 8 tane Beşiktaş Kulübü'nde pozitif test çıkmış. Öncelikle bu kulüplere geçmiş olsun diyoruz. Dün TFF açıklama yaptı. Süper Lig 12 Haziran'da, bizim ligimiz 19 Haziran'da başlayacak." dedi.

BU MAÇLAR NASIL OYNANACAK DİYE BİR ENDİŞE VAR?Koronavirüs nedeniyle maçların nasıl oynanacağı konusunda endişeleri olduğunu anlatan Necip Çarıkcı, "Öncelikle bu konuda virüsün bitmesi gerektiğini ben savunuyorum. Aslında bizler top oynamıyoruz. Burada top oynayan kesim futbolcu kardeşlerimiz. Teknik heyetler bunların içinde. Öncelikle tabi bu konuda onların psikolojik yapısının iyi olması gerekiyor. Bugün de bu olaylar çıkınca bizim futbolcu kardeşlerimiz de teknik heyet de endişe duymaya başladılar. Yani bu maçlar nasıl oynanacak diye bir endişe var. Ama ben şunu da biliyorum ki bu kararı en son noktada Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı karar vereceğini tahmin ediyorum. Biz şuan kamptayız kampımız devam ediyor. Teknik heyetimiz, hocamız herhalde bayramda bir izin verebilir. Ben tekrar takımımı toplayacağım tekrar yine devletimizden yardım isteyip tekrar takımımızı teste sokacağım. Biz iyiyiz ama her gün bir olay çıkıyor bu da bizi üzüyor. En başta takımımızın futbolcularımızın psikolojisini bozuyor. Akşam Erzurumspor, bugün de Beşiktaş belki daha sonra başka bir takım bilemiyorum. Test yapmayan kulüpler olduğunu da biliyorum. Yani çoğu takımımıza test yapılmadı. Önemli olan burada insanlarımızın sağlığı futbolcularımızın sağlığı, herkesin sağlığı. Onun için de biraz olayların bitmesi bu virüsün bitmesi gerekiyor. Aşı ne zaman bulunur bilmiyorum ama şu anda önümüzde zor günler bekliyoruz." diye konuştu.HERKES EVİNDE KALSIN

Necip Çarıkcı, futbolcuların Erzurumspor ve Beşiktaş'ta koronavirüs çıkması nedeniyle rahatsız olduklarını ifade ederek, "Bu konuda futbolcular çok rahatsız. Bizde bir şey yok ama bugün kulübe geldim, futbolcu kardeşlerimiz Erzurumspor'dan ve Beşiktaş'tan çok rahatsız olmuşlar. Bunu da söylemek zorundayım. Herkes sağlıklı olsun herkes evde kalsın." dedi.

Kaynak: DHA

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