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Boluspor Başkanı Çarıkcı: Takımı ligde bırakmak için elimden ne geliyorsa yapacağım

TFF 1 Lig takımlarından kümede kalma mücadelesi veren Boluspor'un Başkanı Necip Çarıkcı, "Hem taraftarımız hem de halkımız rahat olsun. Bu kötü günleri 2 haftada aşacağız ve takımı ligde bırakmak için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.

Boluspor Başkanı Çarıkcı: Takımı ligde bırakmak için elimden ne geliyorsa yapacağım
07.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:12

TFF 1 Lig takımlarından kümede kalma mücadelesi veren Boluspor'un Başkanı Necip Çarıkcı, "Hem taraftarımız hem de halkımız rahat olsun. Bu kötü günleri 2 haftada aşacağız ve takımı ligde bırakmak için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, kümede kalma mücadelelerinin devam ettiğini belirtti. Çarıkcı, teknik heyete ve futbolculara güvendiğini söyleyerek, "Son 2 maçımız var. Tabii ki düşme sürecimiz şu an devam ediyor. Bu iki haftada özellikle teknik heyetime ve futbolcularıma çok güveniyorum. Çünkü takımımız iyi bir takım oldu. 2 maçı alıp ligde kalmak istiyoruz. O anlamda da hem taraftarımız hem de halkımız rahat olsun. Bu kötü günleri 2 haftada aşacağız ve takımı ligde bırakmak için elimden ne geliyorsa yapacağım" diye konuştu. 

Necip Çarıkcı, son haftaya kalmadan kazanıp, ligde kalmak istediklerini ifade ederek, "Öncelikle hedef son 2 maçımız. Belki bu hafta Boluspor'un kaderi belli olacak. Onun için bu hafta gözümüz kulağımız İstanbulspor-Osmanlıspor maçında olacak. Bir de Boluspor-Akhisarspor maçımız var. Son haftaya kalmak istemiyorum. İnşallah bu hafta bu işi çözmek istiyorum. Bu hafta bu işi noktalamak istiyoruz" dedi.

- Bolu

Kaynak: DHA

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