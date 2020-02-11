Boluspor Başkanı Çarıkcı: Küme düşeceğiz diye zerre bir korkum yok

11.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:35

TFF 1. Lig'de 21 maçta 15 puan toplayarak ligin son sırasında yer alan Boluspor'un başkanı Necip Çarıkcı, "Boluspor Başkanı olarak küme düşeceğiz diye zerre bir korkum yok. Hocamız Osman Özköylü'ye, teknik ekibine, futbolcularıma güvenim ve inancım tam. Yaşadığımız sürecin tamamen psikolojik olduğunu biliyorum. Sadece özgüven kazanmalıyız" dedi.

Kaynak: DHA

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, son yılların en kötü sezonunu geçiriyor. Ligde 21 maçta topladığı 15 puanla son sırada yer alan Boluspor'un Başkanı Necip Çarıkcı yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Çarıkcı, "Bolusporumuzun İzmir deplasmanından puansız dönmesinin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Oynadığımız futbolun karşılığı kesinlikle 3 puan, en kötü 1 puan olmalıydı. Özellikle ilk yarı futbolcularımızın sergilediği performans etkileyici derecedeydi. Ancak acı gerçekte şu ki; Güzel futbol yine bize puan getirmedi ve şanlı Bolusporumuz Ligin sonuncusu durumunda. Geriye dönüp geçen 21 haftaya baktığım da, başarılı bir performans sergilemediğimiz çok net görülüyor. Bunu söylerken, Boluspor Başkanı olarak ta özeleştiriyi yapmak ilk önce bana düşer. Günü geldiğinde günahıyla-sevabıyla bu başarısız süreci -Boluspor'u sevenler olarak- hep birlikte masaya yatırır, tartışır, konuşur, Boluspor'un geleceğini hep birlikte belirleriz." dedi.BU LİGDEN DÜŞECEK KADAR KÖTÜ DEĞİLİZBaşkan Çarıkcı ligden düşmek gibi bir korkularının olmadığını ifade ederek, "Kötüyüz ama bu Ligden düşecek kadar kötü değiliz. 18'inci sırada olacak kadar kötü değiliz. Erzurumspor maçında bir hakem hatası maçı elimizden aldı. Altay maçında gördüğümüz kırmızı kart ise güzel futbolumuzu frenledi. Bolu kamuoyu ve Boluspor sevdalıları şunu çok iyi bilmelidir ki, Boluspor Başkanı olarak küme düşeceğiz diye zerre bir korkum yok. Hocamız Osman Özköylü'ye, teknik ekibine, futbolcularıma güvenim ve inancım tam. Yaşadığımız sürecin tamamen psikolojik olduğunu biliyorum. Sadece özgüven kazanmalıyız. Örnek verecek olursam, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin yaşadığı psikolojik süreci bu yıl biz yaşıyoruz." diye konuştu.DAHA DAĞITILMAMIŞ 39 PUAN VARBaşkan Necip Çarıkcı ligin bitmesine daha 13 hafta olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Daha 13 hafta var. Yani dağıtılmamış 39 puan. Bu psikolojik savaşı üst üste alacağımız 2-3 galibiyet ile aşacağız. Sadece ayağa kalkmamız, kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Tamam, işimiz kolay değil ama çok da zor değil. Bu düşüncelerimi taraftarımızın büyük bir kesiminin de taşıdığını düşünüyorum. Takıma olan inançlarından şüphesi olmayan, 600 km uzaktaki deplasmana bu inançla giden taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu takıma ve teknik heyete inandıkları için Boluspor Başkanı olarak onlarla gurur duydum. Gün, kavga etme, eski defterleri açma günü değil. Hele hele felaket senaryosu yazma günü hiç değil." ifadelerini kullandı.GÜN KENETLENME GÜNÜÇarıkcı'nın açıklamasının son bölümünde şu ifadeler yer aldı: "Gün, kenetlenme günü, inancımızı güçlendirme günü. Ayağa kalkma günü. Bu takıma ve bu teknik heyete inanarak etrafında toplanma günü. Taraftarımızın tezahüratlarında yaptığı betimleme de dedikleri gibi, bu Boluspor küme düşmeyecek. Boluspor başkanı olarak buna inancım tam. Mayıs'ta herkes eteğindeki taşları döker, eleştirisini yapar, söyleyeceğini söyler. Boluspor'un geleceğe umutla bakması için ne gerekiyorsa yapılır. Ama bugün o gün değil. Bugün inanma günü. Bugün karşılıksız sevme günü."- Bolu