Boluspor Başkanı Çarıkcı: Futbolcularımızın hepsine koronavirüs testi yapıldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, kulüp olarak koronavirüs konusunda bütün tedbirleri aldıklarını ve futbolcularına koronavirüs testi yapıldığını söyledi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, kulüp olarak koronavirüs konusunda bütün tedbirleri aldıklarını ve futbolcularına koronavirüs testi yapıldığını söyledi.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından, ara verilen liglerin 12, 13, 14 Haziran'da yeniden başlayacağının duyurmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Çarıkcı, kulüp olarak koronavirüs ile ilgili tedbirleri aldıklarını belirterek, "Kulüpte oyuncuların odaları ve sosyal alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Futbolcuların tamamı şu anda Bolu'ya geldi" dedi.

"ANTRENMANLARA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BAŞLAYACAĞIZ"

Başkan Çarıkcı, futbolculara tedbir amaçlı koronavirüs testi yapıldığını açıklayarak, "Oyunculara yönelik bütün tedbirleri aldık. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen görevliler tarafından, futbolcularımızın hepsine koronavirüs testi yapıldı. Testlerin sonuçları henüz çıkmadı. İnşallah pozitif bir sonuç çıkan sporcumuz olmaz. Antrenmanlara da koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayacağız. Teknik direktörümüz Fırat Gül, federasyonun vermiş olduğu program çerçevesinde antrenmanları gerçekleştirecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA