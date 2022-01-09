Boluspor Balıkesirspor maçının ardından

BOLU (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor- Balıkesirspor karşılaşması ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Maçtan önce oyuncularıma da maçın çok zor geçeceğini söylemiştim. Balıkesirspor sezon başından beri içinde bulunduğu zorluklara rağmen mücadeleyi hiç bırakmayan bir takım. Mağlup olduğu maçlarda bile rakibe ciddi anlamda sıkıntı çıkaran bir takım. Biz de sezona Balıkesirspor'la başlamıştık ve deplasmanda mağlup olduk. Bu kadar zorlu bir maç geçeceğini biliyorduk. Sezonun en fazla gol pozisyonuna girdiğimiz maçıydı. Maçı ilk yarıda çok rahat bitirebilirdik. Korona virüslü, cezalı ve sakat oyuncularımızın çokluğuyla dezavantajlı gibi görünüyorduk ama her zaman takım oyununun ön planda olduğu söylüyorum oyuncularıma. Zor bir maçı 3 puanla bitirdik. İkinci yarıya iyi başlangıç yapmak istiyorduk çünkü ikinci hafta bay takımız. Bu arayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hem transfer anlamında hem antrenman anlamında ve içeride Tuzla maçını da kayıpsız geçip milli maç arasından sonra çok daha oyunu güçlü bir Boluspor izletmek istiyoruz" dedi.

Giray Bulak: "İlk yarıdaki oyunu kabullenemiyorum"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise, "Boluspor'u tebrik ediyorum. Bize oranla daha iyi oynadılar. Özellikle ilk yarı oyuna çok iyi başladılar. Biz çok iyi çalışmamıza rağmen, çok da iyi bir maç oynadıktan sonra maalesef istediklerimizi yapamadık. Rakip çok pozisyon üretti. Pas yapamadık. Oyuna iyi çıkamadık. Önde top tutamadık. Kazandığımız topları pasa çeviremedik. İlk yarı rakibin ayağında oynanan bir oyun oldu. İkinci yarı hem oyunda hem de oyuncularda değişiklik yaptık. Oyunu elde tutmaya çalıştık. İlk yarıya oranla daha iyi oynadık. Çok ciddi pozisyon bulamadık ama rakibi iyi baskıladık. Beraberliği yakalayabilirdik. Ama bunlar doğaldır. Genç oyuncuların oyun bilgisi her geçen gün gelişecek. Yediğimiz gol tamamen oyuncu değişikliğinin neden olduğu goldü. Orada olmaması gereken oyuncuların orda olduğu bir yerden oldu. Dolayısıyla ona hazırlıksız yakalandık. Bir maç daha kaybettik. İkinci yarı özellikle mücadele iyi. Oyun anlayışı iyi. Kazanma isteği iyi. Fakat ilk yarıdaki oyunu kabullenemiyorum. Oynadığımız haftaların en kötü süreci. Bunu bir tarafa bırakacağız ve Samsunspor maçına bakacağız" diye konuştu - BOLU

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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