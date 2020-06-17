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Boluspor avantajını sürdürmek istiyor - BOLU

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, 1 puanlık avantajlarını sürdürerek ligi istedikleri yerde bitirmeyi umduklarını bildirdi.

17.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:57

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, 1 puanlık avantajlarını sürdürerek ligi istedikleri yerde bitirmeyi umduklarını bildirdi.

Gül, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde, takımın pazar günü kendi sahasında oynayacağı Altınordu maçı için yaptığı antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin herkes için zor geçtiğini, normalleşme sürecinin başladığını dile getiren Gül, "Bizim durumumuz belli. Lig bitmiş değil bizim için. İlk geldiğimizde 4 puan bir dezavantajımız vardı. 1 puan öne geçtik. Ciddi bir hava yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu 1 puanlık avantajı ligin sonuna kadar taşıyıp inşallah sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitireceğiz." diye konuştu.

Gül, normalleşme süreciyle liglerin yeniden başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz en başta bireysel antrenmanlar, ardından grup antrenmanları, daha sonra takım olarak antrenman yapmaya başladık. Buna 1-1,5 ay kadar önce başladık. Sonuç itibarıyla futbolcular bu duruma adapte olmuş durumda.

Kulübümüzde şu an izole olmuş durumda. Dışarıdan giriş-çıkışlar denetimli ve kontrol altında. Belli aralıklarla 3 kere testten geçtik. Şu an futbolculardan yana bir problem yaşamıyoruz, yaşayacağımızı da düşünmüyoruz. Oyun başladıktan ve top hareket ettikten sonra oyuncular da kendilerini oyunun akışına bırakıyor."

Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere ara verilmeden önce iyi bir hava yakaladıklarına işaret ederek, "Son 7 maçta çok ciddi takımlara ve önemli rakiplerimize karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik almıştık. Araya pandemi süreci girince bu durumun bizim için avantajları da oldu dezavantajları da oldu. Sonuç itibarıyla mazerete sığınmamak lazım. Bu herkesin başına geldi." ifadelerini kullandı.

Fırat Gül, maçların seyircisiz oynanmasına rağmen taraftar desteği beklediklerini sözlerine ekledi.

Boluspor avantajını sürdürmek istiyor - BOLU

Kaynak: AA

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