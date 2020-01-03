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Boluspor, Arif Morkaya ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Fatih Karagümrük takımında forma giyen Arif Morkaya'yı kadrosuna kattı.

03.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:18
Boluspor, Arif Morkaya ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden , takımında forma giyen 'yı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 30 yaşındaki oyuncu, sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük formasıyla lig ve kupada toplam 13 karşılaşmada görev yaptı.

Kaynak: AA
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