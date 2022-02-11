Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı

AA, Zafer Göder - Spor
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Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Beypiliç Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ANKARA (AA) - Beypiliç Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Reha Kemal Erginer yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra taktik çalışması yapan Bolu ekibi, antrenmanı ter idmanıyla tamamladı.

Beypiliç Boluspor ile Ankara Keçiörengücü arasında Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

AA / Zafer Göder - Spor

KEÇİÖRENGÜCÜ, Beypiliç, Boluspor, Ankara, Spor, Haberler

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