Boluspor, Altınordu'yu 5-1'lik Skorla Geçti

Altınordu - Boluspor maçında kazanan, 5-1'lik skorla Boluspor oldu. Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındaki mücadele, Bornova Stadı'nda oynandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren goller, 39. dakikada Umut, 44. dakikada Mustafa, 54. dakikada İrfan ve 89. ile 90. dakikalarda Poepon'dan geldi. Altınordu'nun tek sayısını ise 49. dakikada Kerim Avcı kaydetti.

BOLUSPOR PUANINI 37'YE ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Boluspor son 4 maçtaki 3. galibiyetini aldı ve 37 puanla 6. sıraya yerleşti. Altınordu ise 6 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 36 puanla 7. sırada kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecekken, Altınordu ise deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak.