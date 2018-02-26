Boluspor, Altınordu'yu 5-1'lik Skorla Geçti
Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında Boluspor, deplasmanda Altınordu'yu 5-1 mağlup etti.
Altınordu - Boluspor maçında kazanan, 5-1'lik skorla Boluspor oldu. Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındaki mücadele, Bornova Stadı'nda oynandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren goller, 39. dakikada Umut, 44. dakikada Mustafa, 54. dakikada İrfan ve 89. ile 90. dakikalarda Poepon'dan geldi. Altınordu'nun tek sayısını ise 49. dakikada Kerim Avcı kaydetti.
BOLUSPOR PUANINI 37'YE ÇIKARDI
Bu sonucun ardından Boluspor son 4 maçtaki 3. galibiyetini aldı ve 37 puanla 6. sıraya yerleşti. Altınordu ise 6 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 36 puanla 7. sırada kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecekken, Altınordu ise deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak.
YORUMLAR (1)
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gençlere önem veriyormşlar şikeci takım alınordu dan bir cacık olmaz satılıklarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır