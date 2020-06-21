HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Boluspor - Altınordu maçının ardından

- Boluspor - Altınordu maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "İstediğimiz şeylerin birçoğu sahada gerçekleşti" Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Genel amacımız 1 puanla dönmekti" TFF 1. Lig'in 29.

21.06.2020 23:26 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:33

- Boluspor - Altınordu maçının ardından

Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül:

"İstediğimiz şeylerin birçoğu sahada gerçekleşti"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:

"Genel amacımız 1 puanla dönmekti"

BOLU - TFF 1. Lig'in 29. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Altınordu karşılaşması 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor evinde Altınorud ile golsüz beraber kaldı. Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Oynadığımız oyun gayet tatminkardı. İstediğimiz şeylerin bir çoğu sahada gerçekleşti. Oynadığı oyunu rakibe kabul ettiren, topun hakimiyetini sağlayan ve bunu psikolojik üstünlükle birleştirip oyunun geneline yayan bir Boluspor vardı sahada. Sonuç itibariyle baktığımızda iki takım da planlı ve dirençli takımlardan kurulu kadrolar. Hem Altınordu planlı ve dirençli bir kadroya sahip hem de bu anlamda biz iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Altınordu'nun hedefi bir şekilde puan farkını koruyup aradaki mesafeyi daraltmamıza izin vermemekti. Bizim istediğimiz ise tamamen galibiyet üzerine bir plandı. Galip gelmek için her şeyi yapmaya çalıştık. Ceza sahasına giriş yüzdemiz, topa sahip olma yüzdemiz, oyunu rakibe kabul ettirme şeklimiz gayet iyiydi ancak bunu skora yansıtamadık. Sonuç itibariyle bu maç bitti. Önümüzdeki maçlarda inşallah oynadığımız oyunu skorla birleştirip sonuçlara yansıtacağız" dedi.

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Pandemi öncesi ligde bana göre iyi futbol oynayan, belki bu futbolunu skora yansıtamayan iki takımın mücadelesiydi. Tabii ki bu sürecin uzaması iki takım anlamında da performansı ortaya koyma anlamında zor bir maçtı. Boluspor 6 puan altımızda. O da alttan kurtulmaya çalışıyor. Biz de rakibimizi en azından yanaştırmama hedefindeydik. Biz deplasmanda oynamamıza rağmen Boluspor biraz daha kontrollü oyunu tercih etti. Bunun sebebi bizim hücum silahlarımıza alan bırakmamak, hücum gücümüzü ortaya çıkmasını engellemekti. Biz de son gün 2 oyuncumuz sakatlandı ve kadrodan çıkardık. Bu ister istemez bizi olumsuz etkiledi ama biz biraz daha rakibin süratli oyuncularına alan bırakmama anlamında bir oyunu tercih ettik. Dışarıdan seyredildiğinde aslında çok keyifsiz maçtı. Genel amacımız 1 puanla dönmekti. Kazanmayı tabii ki tercih edebilirdik ama rakip de savunmayı güçlü tutmaya çalıştı. Biz de güçlü tutmaya çalıştık. Sonuçta bizim için 1 puan ve rakiple aramızdaki puanı korumamız avantajdı" şeklinde konuştu.

Boluspor - Altınordu maçının ardından

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı Spor
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Spor
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar Spor
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Spor
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı Spor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Spor
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik...
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Doğru bilene tatil hediye ediyorum' diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi
Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi...
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Ozan Açıktan Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Deniz Türüç Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Bursa Kadın Kasımpaşa Gaziantep
Şu an buradasınız: Boluspor - Altınordu maçının ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 00:13:06. #1.15#
title