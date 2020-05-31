Boluspor, Altınordu maçına hazırlanıyor TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, liglerin başlama tarihinin kesinleşmesinin ardından hazırlıklarını devam ediyor. Altınordu maçına hazırlanan kırmızı-beyazlılar, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, iki grup halinde ısınma koşusu yaptı. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alan oyunu ve taktik oyunu ile sona erdi.

Kaynak: DHA