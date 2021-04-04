Boluspor-Adanaspor maçının ardından
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Boluspor-Adanaspor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor
Boluspor-Adanaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 28. haftasında evinde Adanaspor'a 2-1 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, önlerindeki maçın artık çok daha önemli hale geldiğini belirtti.

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TFF 1. Lig'in 28. haftasında evinde Adanaspor'a 2-1 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, önlerindeki maçın artık çok daha önemli hale geldiğini belirtti.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde final maçlarının devam ettiğini, Adanaspor karşısında yaşadıkları mağlubiyetin kendileri için acı bir tecrübe olduğunu söyledi.

Hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını vurgulayan Erginer, "Kabul edilemez bir sonuç. Ligde bakıyorsunuz iç saha performansı en kötü takımlardan bir tanesiyiz. Dış saha performansı en iyi beşinci takımız. Bunun üzerinden ligi götürmemeliyiz. Dış sahadaki performansımızı iç sahaya da yansıtmalıyız." diye konuştu.

Erginer, Adanaspor maçının final maçının ötesinde bir maç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu maç, lige nokta koyacağın bir maç. Dün oynanan maçlardan sonra ligin boyu zaten kısaldı. Çok iyi değerlendirmemiz gereken bir maçı değerlendiremedik. Ne olursa olsun kaybetmememiz gerekirdi. Çok üzgünüz. Kalan 6 haftayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Önümüzdeki maç artık çok daha önemli hale geldi. Altay deplasmanında kendimizi affettirmek istiyoruz."

Eyüp Arın'ın açıklamaları

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın da hem güven toplamak hem de maç kazanma alışkanlığı elde edebilmek için önemli bir maç oynadıklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu galibiyetle oyuncularımızın öz güvenleri arttı. Kazanarak rahat bir nefes alma imkanı sağladık. Sahada iki takım da centilmence mücadele etmeye çalıştı. Canla başla oynadı. Boluspor oyuncularını kutluyor, kendi oyuncularıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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