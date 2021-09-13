Boluspor, Abdoulaye Diarrassouba ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdoulaye Diarrassouba ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin kararı ile uzun süredir kadroda bulunan ve takım ile antrenmanlara çıkan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdoulaye Diarrassouba ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Boluspor'un 19 yaş altı takımında 14 karşılaşmada görev yapan Diarrassouba'nın yeni sezonda 7 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.