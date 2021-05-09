Boluspor, 5 oyuncusuyla yollarını ayırdı
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Boluspor, 5 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Boluspor, 5 oyuncusuyla yollarını ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezonun bitmesiyle birlikte 5 oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezonun bitmesiyle birlikte 5 oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezonun bitmesiyle birlikte 5 futbolcusuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti. Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde sezonu 42 puanla 12. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, yollarını ayırdığı isimleri resmi internet sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Rydell Poepon, Gökhan Sazdağı, Burak Bekaroğlu, Mustafa Çeçenoğlu ve Alican Özfesli'nin geçmiş sezon ve bu sezonki alacakları ödenerek sözleşmeleri karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Futbolculara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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