Boluspor, 5 futbolcusu ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 5 futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 5 futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcular Rydell Poepon, Gökhan Sazdağı, Burak Bekaroğlu, Mustafa Çeçenoğlu ve Alican Özfesli ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sözleşmeleri feshedilen oyuncuların tüm alacaklarının ödendiği vurgulanan açıklamada, futbolculara kariyerlerinde başarı dilendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder