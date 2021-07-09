Boluspor, 2 oyuncuyu renklerine bağladı
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Boluspor, 2 oyuncuyu renklerine bağladı

Boluspor, 2 oyuncuyu renklerine bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında Abdurrahim Dursun ve Talha Erdoğan'ı 21 renklerine bağladı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında Abdurrahim Dursun ve Talha Erdoğan'ı 21 renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarına hız veren Boluspor, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da oynayan Trabzonsporlu defans oyuncusu Abdurrahim Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı kulüp son olarak Eskişehirspor forması giyen orta saha oyuncusu Talha Erdoğan ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan Boluspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU

Boluspor, 2 oyuncuyu renklerine bağladı
Boluspor, 2 oyuncuyu renklerine bağladı
Boluspor, 2 oyuncuyu renklerine bağladı
Boluspor, 2 oyuncuyu renklerine bağladı
Boluspor, 2 oyuncuyu renklerine bağladı
Boluspor, 2 oyuncuyu renklerine bağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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