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Tayfur Bingöl, Çağlar Şahin, Bursaspor, Boluspor, Spor

Boluspor: 1-1

STAT: Bursa Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Emre Malok (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Kemal Mavi (xx)BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xx), Tayfur Bingöl (xxx), Mamadou Diarra (xx), Anıl Karaer (xx), Kerem Can Akyüz (xx), Selçuk Şahin (x) (Dk.

14.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:26
Boluspor: 1-1

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Kemal Mavi (xx)

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xx), Tayfur Bingöl (xxx), Mamadou Diarra (xx), Anıl Karaer (xx), Kerem Can Akyüz (xx), Selçuk Şahin (x) (Dk. 80 Ali Akman x), Abdullahi Shehu (xx), Abdou Razack Traore (xx), Özer Hurmacı (x) (Dk. 58 Recep Aydın xx), Kubilay Kanatsızkuş (x) (Dk. 58 Burak Kapacak x), Yevgen Seleznov (x)BOLUSPOR: Orlando Mosquera (xxx), Muenfuh Seth Sincere (xx), İsmail Konuk (xx), Fethi Özer (xx), Hayrullah Bilazer (xx), Mustafa Durak (xxx), Melih Okutan (xx) (Dk. 84 Burak Bekaroğlu ?), Cumali Bişi (xx), Gökhan Sazdağı (xx), Emir Halilovic (x) (Dk. 78 Arif Morkaya x), Rok Kidric (xx) (Dk. 65 Kubilay Türk Yılmaz x)GOLLER: Dk. 7 Selçuk Şahin (Bursaspor), Dk. 20 Mustafa Durak (Boluspor)SARI KART: Emir Halilovic (Boluspor)

TFF 1'inci Lig'de 28'inci hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında ağırladığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri ilk yarıda gelirken; Bursaspor'un golünü Selçuk Şahin, Boluspor'un golünü ise Mustafa Durak kaydetti. Bu sonucun ardından ev sahibi puanını 46'ya çıkarırken, konuk ekip ise 25 puana yükseldi.6'ncı dakikada Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan arka direğe gönderdiği topa Yevgen Seleznov kafa vuruşunu yaparken, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi. Pozisyonun devamında Özer Hurmacı'nın kullandığı köşe vuruşu sonrası Traore kafa vuruşunu yaparken, kale ağzında topa son dokunan Selçuk Şahin, rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi: 1-0.17'nci dakikada Boluspor tehlikeli gelirken, sol kanattan Mustafa Durak'ın yapmış olduğu ortada Rok Kidric'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.20'nci dakikada Boluspor eşitliği sağladı. Rakibinin pas hatasıyla birlikte topla ceza sahasına doğru yönelen Rok Kidric, kaleci ile karşı karşıya kaldı. O esnada savunma ve kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın müdahaleleriyle pozisyonu kaybeden Kidric, son anda topu takım arkadaşı Mustafa Durak'a aktardı. Mustafa ise, uygun pozisyonda yaptığı vuruşla rakip ağları havalandırdı: 1-1.39'uncu dakikada Boluspor öne geçme şansına kaleci Çağlar Şahin Akbaba geçit vermedi. Rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Melih Okutan ortasını arka direğe doğru yaptı. Burada pozisyon alan Mustafa Durak yakın direğe doğru vole vuruşunda ise kaleci Çağlar Şahin Akbaba direk dibine doğru uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.45'inci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Taore serbest vuruşunu pas şeklinde kullanarak Yevgen Seleznov'a topu gönderdi, Ukraynalı oyuncu ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan yerden vuruşunu yaparken, Boluspor savunmasında Fethi Özer son andaki müdahalesiyle topu çizgiden çıkardı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.64'üncü dakikada Tayfur Bingöl, sağ kanattan içeriye doğru yönelerek yerden ortasını yapmak istedi, savunmaya çarpan topu son anda kaleci Orlando Mosquera çelmeyi başardı.81'inci dakikada Bursaspor öne geçme fırsatından yararlanamadı. Sol kanattan Kerem Can Akyüz'ün ortaladığı topa kale önünde uygun pozisyonda Yevgen Seleznov dokunuşunu yaparken, kaleci Orlando Mosquera iki hamlede tehlikeyi uzaklaştırdı.86'ncı dakikada Burak Kapacak ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası içerisinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl'ün vuruşunda meşin yuvarlak, yakın kale direğinin yanındaki ağlarda kaldı.89'uncu dakikada Boluspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Mustafa Durak'ın yaptığı ortada, zor pozisyondaki Gökhan Sazdağı'nın savunmaya rağmen yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak üst direğe çarpıp, oyun alanına döndü.

Karşılaşma eşitlikle sona erdi.


- Bursa

Kaynak: DHA

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