Bölünmez, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kızıltepe'de gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kızıltepe Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, Başkan Halit Solhan ve gazetecilerle bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Faruk Kılıç'ın da eşlik ettiği Çankırı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Çankırı, daha sonra, Kızıltepe Şoförler Odasını ve esnafı ziyaret etti. - MARDİN