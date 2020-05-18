Bölünmez Çankırı'dan 19 Mayıs mesajı AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Bölünmez Çankırı, kutlama mesajında 19 Mayıs'ı, 'Esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, Aziz Milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır' sözleriyle ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, bugüne kadar sönmeden gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimiz için çok önemli bu günü gençlerimize armağan ederek onlara ne kadar çok güvendiğini göstermiştir. Türk Gençliği de omuzlarındaki bu ağır sorumluluğun bilinci ile Atasından aldığı bu mirasa ilelebet sahip çıkacak ve onu koruyacaktır" dedi.

GÜCÜMÜZÜ GENÇLERDEN ALIYORUZ

AK Parti hükümetleri olarak her dönemde hedeflerinin, ülkenin en büyük zenginliği ve güç kaynağı olan gençleri, çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirerek geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunun altını çizen Bölünmez Çankırı, mesajını şöyle sonlandırdı: "Gençlerimizin daha iyi bir Türkiye'de yaşaması için AK Parti hükümetleri göreve geldiği günden bu yana milletimiz ve gençlerimiz için çalışmaktadır. Gücünü gençlerimizin enerjisinden ve milletimizin dualarından alan AK Parti hükümetlerimiz bundan sonra da gençlerimiz ve milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecektir. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna aziz canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu güne anlam ve değer katan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Bültenler