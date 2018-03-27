Bölünmeyelim,Böldürülmeyelim

Nevruz etkinliğeine yoğun ilgi ve katılım olurken dönülen semah gösterisi ise ilgi ile izlendi.

Nevruz etkinliğimde bir konuşma yapan Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şubesi Yönetim kurulu Başkanı Yılmaz Demirdelen birlik ve beraberlik çağrısı yaparak "bu topraklarda kendi kardeşliğimizi kuramaz isek,akibetimiz Yugoslavya'nın,Suriye'nin,Irak'ın yaşadığı gibi olur" dedi.

Demirdelen;Nevruz Bayramının gerek Türkiye insanlarına, gerekse tüm dünya insanlarına yeni bir mutluluğu, yeni bir özgürlüğü, yeni bir kardeşliği, yeni bir barışı getirmesine vesile olmasını arzu ettiğini dile getirerek konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

"Kendi coğrafyamızda kutuplaşmaların bittiği, bölünmüşlüğün ve böldürülmüşlüğün sonlandığı bir gün olsun.Bunlara vesile olsun istiyoruz.İçinde bulunduğumuz coğrafyanın bir çok etnik kimliği ve inancı barındırdığı ancak esas belirleyici olan bir coğrafyada birlikte yaşamanın kader olduğu bilinciyle hareket ederek, bu topraklarda Alevisiyle, Sunnisiyle ,Kürd'ü ile Türk' ü ile, Lazıyla, Çerkezi ile barışın ve kardeşliğin oluşması için elimizden gelen her şeyi sarf etmeye devam edeceğiz.Bizim Alevi toplumuna yakışan da budur.

Alevi toplumunun diğer topluluklardan bir farkı var ifade etmek isterim;BU TOPRAKLARA BAĞLILIK ANLAMINDA sahiplenme anlamında ,bu bayrağa sahiplenme anlamında bize düşen bir vazife var.Biz diğer bütün topluluklardan daha çok bu değerlere sahiplenmek zorundayız.Bizim gidecek başka bir coğrafyamız yok.Bu coğrafya bizim,bu devlette bizim ,bu bayrak da bizim,bu millet de bizim.

Devleti yöneten iradelerin yöneticilerinin yanlışları olabilir mi; olabilir.Sıkıntılarımız var mı; var.Ama bir yönetici bir siyasetçi yanlış şeyler söylüyor diye top yekün devlete küfretme alışkanlığından vaz geçeceğiz.Kim yanlış yapıyorsa biz onu işarete edeceğiz.sen hırsızlık yapıyorsun,sen yolsuzluk yapıyorsun,sen hakkımızı gasp ediyorsun diye onu deşifre edeceğiz,onunla ilgili gerekli şikayetlerimizi gerekli mercilere taşıyacağız,yanlış olanı sistemden çıkaracağız.

Birliğimiz beraberliğimiz olursa bunu beceririz.Bu kudretimiz ve gücümüz var.Anadolu Aleviliği bu devleti kuran topluluktur.Hiç kimse unutmasın bu devleti biz kurduk.Sahibi de biziz.Bu iradeyle bu düşünceyle eğer biz kendimizi şekillendirir isek şunu söyleyeyim alevi toplumu hak ettiği yeri muhakkak alacaktır.

Derneğimizin kapısında bekleyen güvenlik güçleri canlarımız, bizim misafirimizdir.Bizim gönlümüze giren bu bayrakla, bu devletle,vatanla sıkıntısı olmayanlardır.Bunların gönlümüzde ayrı bir yeri vardır.80 milyon olarak birlikte yaşıyoruz.Sunnin derdi de bizim derdimizdir,Kürdün derdi de bizim derdimizdir.

Eğer biz bu topraklarda kendi kardeşliğimizi kuramaz isek,akibetimiz Yugoslavya'nın,Suriye'nin,Irak'ın yaşadığı gibi olur.

Bölünmeyelim,böldürülmeyelim.Kutuplaşmayalım barışı ve kardeşliğimizi her daim sağlam tutalım.Bir takım küskünlükler ve kırgınlıklar olur ama bu Nevruz bu küskünlüklerin ,kırgınlıkların son bulduğu bir gün olsun diyorum."

Nevruz etkinliği daha sonra semah gösterisi ve aşure dağıtımıyla devam etti.