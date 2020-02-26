26.02.2020 08:13 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:17

İTÜ Mezunlar Derneği ve İTÜ Mezunlar Derneği Öğrenci Kulübü tarafından 2016'dan beri her sene düzenlenen DFS (Different Futures Summit), İTÜ'den mezun olmuş ancak kariyer hayatını okuduğu bölümden farklı alanlarda devam ettirerek başarıya ulaşmış mezunlarla öğrencileri buluşturuyor.

"Bölümün Hayallerinin Önüne Geçmesin!" mottosu ile yola çıkan DFS, okuduğu bölüm doğrultusunda kariyer yapan alanında lider mezunlarımıza da yer vererek hedef belirlemiş veya gelecek planları konusunda kararsız gençlerin kariyer planlamaları ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırarak onlara ışık tutuyor ve fark yaratmalarını sağlamak için ilham kaynağı oluyor.

DFS, kurumsal hayattan girişimciliğe sanattan spora birçok farklı alanda kariyer yapmış tanınan isimlerin katılımıyla gerçekleşmekte ve sosyal sorumluluk bilinciyle birçok projeye öncülük ediyor.

Herkesin faydalanabilmesini amaç edinerek düzenlenen "Engelsiz DFS"te, iki günlük zirve boyunca işitme engelli katılımcılara bir işaret dili çevirmeni eşlik etmekte ve eş zamanlı.

DFS ile birlikte hayata geçirilen "Bir Kitap Bir Kütüphane Projesi" ise katılımcı, konuşmacı ve organizasyon ekibinden toplanan kitapları, ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokullara bağışlayarak kütüphanelerine destek olmayı amaçlıyor.

4-5 Mart 2020 tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan DFS, tüm üniversite öğrencilerine açık ve ücretsizdir.

Kaynak: Bültenler