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Bölüm Başkanı-Öğrenci Buluşması Gerçekleştirildi Yeni

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Bölüm Başkanı-Öğrenci Buluşması Gerçekleştirildi Yeni

Bölümümüz "Bölüm Başkanı-Öğrenci Buluşması" 19. 11. 2021 tarihinde, öğrencilerimizin öneri ve dileklerini dinlemek, ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla, Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Ebru ÖNLER ve hemşirelik bölümü öğrencilerimiz ile gerçekleştirildi.

Bölümümüz "Bölüm Başkanı-Öğrenci Buluşması" 19. 11. 2021 tarihinde, öğrencilerimizin öneri ve dileklerini dinlemek, ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla, Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Ebru ÖNLER ve hemşirelik bölümü öğrencilerimiz ile gerçekleştirildi. Toplantıda öğrencilerin soruları alınarak cevaplanmış ve sorunları hakkında bilgi alınmıştır.

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