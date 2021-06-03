"Bölüm Başkanı-Öğrenci Buluşması" Gerçekleştirildi 25-12-2020
Bölümümüz "Bölüm Başkanı-Öğrenci Buluşması" 25. 12. 2020 tarihinde Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Tülin YILDIZ ve hemşirelik bölümü öğrencilerimiz ile gerçekleştirildi.
Bölümümüz "Bölüm Başkanı-Öğrenci Buluşması" 25. 12. 2020 tarihinde Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Tülin YILDIZ ve hemşirelik bölümü öğrencilerimiz ile gerçekleştirildi. Buluşmada 2020- 2021 Eğitim Öğretim yılı değerlendirildi. Doç. Dr. Tülin YILDIZ öğrencilerimize final sınavlarında başarılar diledi.
Kaynak: Habermetre