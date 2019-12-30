: Bolulu hayırsever hayvanlar için 34 çeşme yaptı - BOLU

30.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:42

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan hayırsever 64 yaşındaki Mustafa Pekyavuz, hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla 34 çeşme yaptı.

İlçeye bağlı Hacıalimler köyünde ikamet eden Pekyavuz, özellikle yaz aylarında susuz kalan ve su bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için köyünün çevresindeki yollara, ormana ve yaylalara çeşme yapmaya karar verdi.

Yaklaşık iki yıl süren çalışmanın ardından Pekyavuz, köyünün çevresine yabani hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için kendi imkanlarıyla 34 çeşme yaptı.

Yaptığı örnek davranıştan dolayı Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek tarafından Mustafa Pekyavuz'a plaket verildi.

Kaymakam Yelek, yaptığı güzel çalışmadan dolayı Pekyavuz'a teşekkür ederek, bir şeyin talep edilmesi halinde kendisinin de elinden gelen yardımı ve desteği sağlayacağını kaydetti.

Kendisine plaket verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pekyavuz da hayvanları çok sevdiğini, hiçbir beklentisi olmadan çeşmeleri yapmaya başladığını ve 34 çeşmeyi kendi imkanlarıyla yaptığını söyledi.

Pekyavuz, çeşmelerden sadece hayvanların yararlanmadığını ifade ederek, "Ölünceye kadar çeşmeye ihtiyacı olan yerlere çeşme yapmaya devam edeceğim." dedi.

Köy muhtarı Yusuf Tanrıkulu ise "Mustafa Pekyavuz benim sağ kolum, onun yaptığı hizmetlerle gurur duyuyorum. Köyümüz adını ona çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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