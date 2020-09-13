Boludağı sise teslim oldu
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Boludağı sise teslim oldu

Avrupa ile Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçişi olan Boludağı, sise teslim oldu.

Boludağı sise teslim oldu
13.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 13.09.2020 15:29

Avrupa ile Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçişi olan Boludağı, sise teslim oldu. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Boludağı'nda, sis nedeniyle karayolu kenarındaki uyarı lambaları devreye girdi.

Avrupa ile Anadolu arasındaki önemli karayolu geçişi Boludağı Düzce kesimi yoğun sise teslim oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Dünden bu yana devam eden sağanak yağışın da etkili olduğu Boludağı Bakacak mevkiinde sis nedeniyle düşen görüş mesafesi sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Karayolları ekipleri, yoğun sis nedeniyle Boludağı geçişinde yol kenarlarında bulunan uyarı lambalarını açarak sürücüleri hem sise karşı uyarıyor hem de meydana gelebilecek olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor. Sabah saatlerinde başlayan sisin gün boyu devam ettiği Boludağı'nda yetkililer sürücülerin hız limitlerine uyarak yavaş seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını belirtiyorlar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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