Bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

Bu kapsamda 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve son olarak Suriye'de faaliyet gösteren, 'Andok' kod adlı Abdurrahman Kayıhan isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu bugün Mardin Kızıltepe'de teslim oldu.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA