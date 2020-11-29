Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten bir teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 216'ya yükseldi.