Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu
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Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu

29.11.2020 20:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:02
Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten bir teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 216'ya yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

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Söz konusu teröristin, örgüte 2000 yılında katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 216'ya yükseldiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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