Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı...

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı...

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı...

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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