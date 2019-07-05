Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı...
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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11:37 Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı...