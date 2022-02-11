Bolu-Zonguldak kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle aksadı - Haberler
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Bolu-Zonguldak kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle aksadı

AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu-Zonguldak kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle aksadı

Bolu-Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan ulaşımın aksamasına yol açtı.

ZONGULDAK (AA) - Bolu- Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan ulaşımın aksamasına yol açtı.

D-750 kara yolunun Bolu istikametinde Dorukhan Tüneli mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle dağlık alandan yola toprak ve ağaç parçaları düştü.

Yaralanma veya mal kaybının yaşanmadığı heyelanla ilgili önlem alınarak yoldaki toprağın kaldırılması çalışması başlatıldı.

Karayolları ekiplerince yapılan çalışma sonrasında trafik akışı Bolu istikametine tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

Bölgede yaşanabilecek heyelanlara karşı trafik işaretleriyle önlem alınırken sürücülerin dikkatli olması istendi.

AA / Zafer Göder - Güncel

Zonguldak, Bolu, Güncel, Haberler

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