BOLU Zirveye tırmanıp Türk bayrağını yenilediler
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BOLU Zirveye tırmanıp Türk bayrağını yenilediler

08.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:05

Zirveye tırmanıp Türk bayrağını yeniledilerBOLU'da dağcılar 2 bin 400 rakımlı Köroğlu Dağı'nın zirvesine tırmanarak hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Zirveye tırmanıp Türk bayrağını yenilediler

BOLU'da dağcılar 2 bin 400 rakımlı Köroğlu Dağı'nın zirvesine tırmanarak hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü Dağcılık İl Temsilciliği ve Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü, Bitlis Tatvan helikopter kazası şehitlerine ithafen Köroğlu Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. 12 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen tırmanışta, dağcılar 2 bin 400 rakımlı Köroğlu Dağları'ın zirvesine ulaşmayı başardı. Kar ve soğuk hava şartlarının olduğu dağda sporcular eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkardı. Ayrıca Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan, hava şartları nedeniyle yıpranmış Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi.

BOLU Zirveye tırmanıp Türk bayrağını yenilediler
BOLU Zirveye tırmanıp Türk bayrağını yenilediler
BOLU Zirveye tırmanıp Türk bayrağını yenilediler
BOLU Zirveye tırmanıp Türk bayrağını yenilediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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