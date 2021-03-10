Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı
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Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı

10.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:05

BOLU'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın, 6 şüpheli yakalandı.

BOLU'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yurt dışına kaçmak için kullandıkları otomobilde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç binbaşı ve emniyet müdürünün de bulunduğu 2'si kadın, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yurt dışına kaçmak için Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olduğunu saptadı. Ekipler şüphelilerin bulunduğu otomobili TEM Otoyolu Batı Gişeleri'nde durdurdu. Araçta bulunan, meslekten ihraç binbaşı H.V., emniyet müdürleri C.B ve H.D., öğretmenler F.D. ve A.T. ile müfettiş Y.T. gözaltına alındı.  Araçta yapılan aramalarda ise yüklü miktarda döviz ele geçirildi.Şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.


Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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