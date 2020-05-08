BOLU Yola kenarına inen ayılar görüntülendi

Yola kenarına inen ayılar görüntülendiBOLU'nun Mudurnu ilçesi yolunda ormandan yol kenarına kadar yaklaşan 2 ayı aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Yola kenarına inen ayılar görüntülendi

BOLU'nun Mudurnu ilçesi yolunda ormandan yol kenarına kadar yaklaşan 2 ayı aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bolu ile Mudurnu arasındaki karayolunun Tepe Karakolu mevkiinde yol kenarına yaklaşan 2 ayı, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ayıları gördükten sonra aracından inerek cep telefonunun kamerasını açan Ahmet Çamlıoğlu ayıları görüntüledi. Çamlıoğlu, görüntüleri kaydederken "Çok ilginç" diyerek o anları kaydetti. Ormanlık alana doğru giden ayılar daha sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜLER

-Ayıların görüntüleri

-Videoyu çeken vatandaşın konuşmaları

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Kaynak: DHA