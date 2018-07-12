Bolu Yol Çalışmasını Farketmedi, Aracıyla Menfeze Düştü 1 Yaralı

Bolu'da, çalışma yapılan ancak güvenlik önlemi, aydınlatma ve işaretlemelerin yetersiz olduğu ileri sürülen yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten menfeze düşen otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, yol yapım çalışmaları süren Bolu-Mudurnu yolunun Pelitçik köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Nazım Çeliktaş idaresindeki 14 GD 137 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle daralan yoldan çıkarak menfeze devrildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten menfeze düşen ve yan şekilde duran otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Ayşe Çeliktaş kendi imkanları ile araç içinden çıkarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ayşe Çeliktaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan küçük sıyrıklarla kurtulan sürücü Nazım Çeliktaş, yolun daraldığını görmediğini belirterek, "Yol karanlıktı ve bir anda daraldı. Daraldığını fark edemedim. Tümseği aşarak menfeze düştük. Yolda uyarı işaretleri yetersizdi" dedi.

Kazayı haber alır almaz olay yerine gelen Nazım Çeliktaş'ın oğlu menfezdeki otomobilden ailesinin özel eşyalarını aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.