Bolu yaylarındaki kaçak yapılar yıkıldı

Bolu yaylarındaki kaçak yapılar yıkıldı Bolu'da, yaylalarda tespit edilen kaçak yapılardan 3 tanesi ekipler tarafından yıkılırken, 2 kaçak yapı sahibi tarafından kaldırıldı.

Bolu yaylarındaki kaçak yapılar yıkıldı

BOLU - Bolu'da, yaylalarda tespit edilen kaçak yapılardan 3 tanesi ekipler tarafından yıkılırken, 2 kaçak yapı sahibi tarafından kaldırıldı.

Bolu'nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın 4 mevsimi yüzbinlerce tatilcinin ziyaret ettiği Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde köylüler tarafından özellikle yöresel ürünlerin satıldığı kaçak işletmeler için yıkım kararı çıkarıldı. Bolu merkeze bağlı Hamzabey ve Yakutlar yaylalarında kaçak oldukları tespit edilen 5 yapının yıkılması için çalışma başlatıldı. Geniş güvenlik önlemi altında bölgeye giden ekipler iş makineleriyle kaçak olduğu tespit edilen 3 işyerini yıktı.

Yıkım kararı alınan 2 işyeri ise sahipleri tarafından bulunduğu yerlerden kaldırıldı. Kaçak yapıların yıkım işlemlerinin önümüzdeki günlerde Sarıalan ve Saraycık yaylalarında devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM