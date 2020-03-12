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Bolu, Güncel

BOLU Yasin, yaptığı spor sayesinde ilk kez tek başına yürümeye başladı

Yasin, yaptığı spor sayesinde ilk kez tek başına yürümeye başladıBOLU'da, erken doğumdan hemen sonra geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kollarını oynatmakta güçlük çeken ve yürüme zorluğu yaşayan lise öğrencisi Yasin Dikici (17), 3,5 ay önce başladığı spor salonunda antrenörü Elif Tenlik'in...

12.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:35
BOLU Yasin, yaptığı spor sayesinde ilk kez tek başına yürümeye başladı

Yasin, yaptığı spor sayesinde ilk kez tek başına yürümeye başladı

BOLU'da, erken doğumdan hemen sonra geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kollarını oynatmakta güçlük çeken ve yürüme zorluğu yaşayan lise öğrencisi Yasin Dikici (17), 3,5 ay önce başladığı spor salonunda antrenörü Elif Tenlik'in özel olarak hazırladığı program ile kollarını oynatmaya ve yalnız başına yürümeye başladı.

Bolu'da Münevver-Musa Dikici çiftinin çocukları Yasin Dikici, 7 aylıkken dünyaya geldi. Erken doğum nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu için kuvöze alınan Yasin, felç geçirdi. Sol kolu ve bacağı felç olan Yasin, geçirdiği tedaviler sonucu zamanla ayakları ve kollarını az da olsa hareket ettirmeyi başladı. Ancak yalnız başına yürüyemedi. Kollarını da istediği gibi kullanamayan lise öğrencisi Yasin Dikici, aldığı fizik tedavilerin yanında, spor salonuna yazılmaya karar verdi. Babası Musa Dikici ile birlikte 3,5 ay önce kent merkezinde bulunan bir spor salonuna giden Yasin Dikici antrenmanlara başladı. Burada görevli Elif Tenlik tarafından hazırlanan programa göre çalışan Yasin Dikici, kısa sürede gelişim gösterdi. Antrenmanlarının üçüncü ayında kendi başına yürümeye ve kollarını istediği gibi kullanmaya başladı. Yasin Dikici'nin azmi ve gözle görülen gelişimi yakınlarını mutlu etti.

'KENDİ BAŞIMA YÜRÜYEBİLİYORUM'

Spor salonuna ilk olarak anne ve babasının kollarında geldiğini belirten Yasin Dikici, "Bebekken kuvözde felç geçirdim. Sol kolum ve bacağıma vurdu felç. Beynime şant takıldı. Bu şant ben büyüdükçe koptu. Kopunca da beynim bağımsız çalışıyor. Sporun faydasını çok gördüm. Allah razı olsun. Hala devam ediyorum. Buraya gelmeden önce annem ve babam koluma girip yürütüyordu. Bazen de değnekle yürüyordum. Şimdi Allah'ıma şükür daha iyiyim. Kendi başıma yürüyebiliyorum. Sabır çok önemli. Sabrın sonu selamet diyorlar ya aynen öyle. Benim durumumda olanlar sabretsinler azimli olsunlar. Azimle çalışsınlar." dedi.

'YASİN ÇOK İSTEKLİ'

Yasin Dikici'ye özel program hazırlayan ve zaman zaman zorlansa da uygulamaya özen gösteren antrenör Elif Tenlik ise, "Yasin ile 3-4 aydır beraber çalışıyoruz. Çok yol kat ettik gerçekten. İlk geldiğinde annesi ve babası kollarını sürükleyerek getiriyorlardı. Yasin şu anda koşma derecesinde ve kollarını çok rahat açabiliyor. Ellerini kullanabiliyor. Ondaki değişimin herkes çok farkında. İlk geldiği zaman antrenmanını çok rahat yapabiliyor. Kendi suyunu içip kendi terini silebiliyor. Vücudunu ve bedenini kullanabiliyor. Bunlar çok güzel şeyler onun için. Ona özel bir antrenman programı sağladım ve geldiğinden beri ben ilgileniyorum. Onunla özel dersler yapıyoruz. Yasin çok istekli. İstek tabi ki çok önemli. Onun spora merakı olmasaydı bu kadar değişim yaşanmazdı. Her şey kişide bitiyor." diye konuştu.

'DAHA İYİ OLACAĞINI UMUYORUM'

Baba Musa Dikici de oğlunun gelişiminden ve yürüme yetisini yalnız başına gerçekleştirmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "7 aylık doğdu. Doğuştan böyle zaten. Fizik tedavi alıyordu. Daha sonra spora gitmeye karar verdi. Allah razı olsun burada da ilgilendiler. Sporun çok faydasını gördük. Kendisi yürüyor. Arabaya kendisi biniyor. Bu değişim 3 buçuk ayda oldu. Kendisi servise binebiliyor. Daha da iyi olacağını umuyorum." dedi.

BOLU Yasin, yaptığı spor sayesinde ilk kez tek başına yürümeye başladı

Kaynak: DHA

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BOLU Yasin, yaptığı spor sayesinde ilk kez tek başına yürümeye başladı

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