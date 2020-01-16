Bolu yarıyıl tatilinde doğa, termal ve kayak tutkunlarını ağırlayacak

16.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:52

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parklarının yanı sıra kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya ile termal tesislerinin de ev sahibi Bolu, yarıyıl tatiline hazır.

Yarıyıl tatili öncesinde doğal güzellikleriyle ünlü, dört mevsim farklı güzelliğe bürünen Gölcük ve Abant tabiat parklarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hazırlıklar tamamlandı.

Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Gölcük ve Abant tabiat parklarında, göl çevresiyle piknik alanları düzenlendi, araç park alanları maksimum şekilde kullanım için açıldı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının 1,5 metrenin üzerinde olduğu Kartalkaya Kayak Merkezinde de hazırlıklar sona erdi. Kayak merkezindeki toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistle teleski ve telesiyejlerde gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Bu arada, Kartalkaya Kayak Merkezinde kayak ve snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan tatilciler, ormanlık alanda çam ağaçlarında bulunan butonlara basarak yardım isteyebiliyor.

Yardım çağrısının alınmasının ardından kayak merkezinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timiyle Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timi yaklaşık yarım saat süren çalışmayla tatilcileri bulundukları yerden alarak kaldıkları otele bırakıyor.

Abant ve Kartalkaya'da bulunan otellerde yarıyıl rezervasyonları şu anda yüzde 90'ı bulurken, tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parklarıyla kayak merkezini ziyaret eden tatilciler, karın, doğanın, kayak ve snowboard yapmanın keyfini doyasıya çıkartacak. Eşsiz manzaralara sahip Gölcük ile Abant'ta piknik alanlarında piknik yaparak, ata ve faytona binilebiliyor.

Kaplıca turizminin de yoğun şekilde yapıldığı Bolu merkez ile Seben ve Mudurnu ilçelerinde yer alan tesisler de yarıyıl tatili öncesinde yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezinde bulunan tesisler yüzde 90 ile 95 doluluğa ulaşırken, ilçelerde bulunan tesisler de ise doluluk oranları yüzde 80 ile 90 civarında.

Rezervasyonların devam ettiği tesislerde yarıyıl tatili öncesinde yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor.

"Yarıyıl tatiline kadar yüzde 100 doluluğa ulaşırız"

Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği (BAKTOD) Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kartalkaya'da 1,5 metreye civarında kar olduğunu belirterek, rezervasyonların yüzde 90'ları bulduğunu, yarıyıl tatiline kadar yüzde 100 doluluğa ulaşacaklarını bildirdi.

Şu ana kadar bölgenin yoğun olduğunu söyleyen Ergül, "Kartalkaya'da bu yarıyıl tatilinde 100 bin kişiyi ağırlamayı düşünüyoruz." dedi.

Kar kanlığının yer yer 50 santimetrenin üzerinde olduğu Abant'ta Abant Palas Otel Müdürü Murat Acar da karla kaplı olan Abant'ın doğal güzellikleriyle tatilcileri büyülediğini vurgulayarak, "Karla birlikte müşteri potansiyelimiz arttı. Yarıyıl tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenler Abant'ı tercih edecektir. Çocukların ve ailelerinin rahat bir şekilde konaklayacağı ve zaman geçireceği bir mekana sahibiz." dedi.

Acar, Abant'ı tercih eden tatilcilerin, kar turları, fayton turları yaparak, kartopu oynayarak, göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata binerek, piknik alanlarında piknik yaparak, düzenlenecek olan çeşitli etkinliklere katılarak tatillerini dolu dolu geçireceğini ifade etti.

Kaynak: AA