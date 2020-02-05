Bolu yarıyıl tatilinde 231 bin 712 kişiyi ağırladı

05.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:31

Bolu'nun gözde turizm merkezleri olan tabiat ve milli parkları ile ünlü kayak merkezleri yarıyıl tatilinde 231 bin 712 ziyaretçiyi ağırladı.



Bolu'nun gözde turizm merkezleri olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları, Yedigöller Milli Parkı ve ünlü kayak merkezi Kartalkaya, yarıyıl tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Doğa turizmi tutkunları ve tatillerini yeşillikler ve karlar içerisinde geçirmek isteyenlerin yıl boyunca uğrak yeri olan Bolu'ya yarıyıl tatilinde 231 bin 712 tatilci geldi. Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, 38 bin 746 kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadılar.



Şehre 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı'nda da, yıl boyunca insan seli yaşandı. Tabiat Parkı girişinde zaman zaman kilometrelerce uzunlukta oluşan araç kuyrukları oluşan Abant'a, 113 bin 932 kişi tatil için geldi. Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Doluluk oranının zaman zaman yüzde yüze ulaştığı Yedigöller Milli Parkı'na 534 ziyaretçi geldi.



Kayak sezonunun açılmasıyla birlikte, kayakseverlerin ilk tercihlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi ise, 78 bin 500 yerli ve yabancı turisti ağırladı. - BOLU

Kaynak: İHA