Bolu yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede

18.10.2019 13:04

Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede

Bolu'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 563 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 563,60 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan İ.G.(36) ve Y.G.(48) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA