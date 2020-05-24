BOLU-Yakınları, şehitlerin mezarlarını ziyaret etti
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BOLU-Yakınları, şehitlerin mezarlarını ziyaret etti

Yakınları, şehitlerin mezarlarını ziyaret ettiBOLU'da şehit aileleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

24.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:54

Yakınları, şehitlerin mezarlarını ziyaret etti

BOLU'da şehit aileleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Bolu'da şehit aileleri, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından Şehitler Mezarlığı'na götürüldü. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in de katıldığı törende şehit yakınları mezarların başına giderek dualar okudu. Daha sonra okunan duaların ardından, Bolu Valisi Ahmet Ümit şehit yakınları ile bayramlaştı.

BOLU-Yakınları, şehitlerin mezarlarını ziyaret etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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