Bolu'ya son 18 yılda 506 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı
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Bolu'ya son 18 yılda 506 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

Bolu'ya son 18 yılda 506 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu'ya son 18 yılda 506 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldığını, Bolu'daki büyükbaş hayvan varlığının yüzde 20 arttığını belirtti.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu'ya son 18 yılda 506 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldığını, Bolu'daki büyükbaş hayvan varlığının yüzde 20 arttığını belirtti.

Güner, yaptığı açıklamada, AK Parti hükümeti döneminde "Tarım ve Orman ile Güçlü Türkiye" vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığının milyarlarca lira yatırımla Bolu'ya devasa eserler kazandırdığını aktararak, yine Bolulu üreticiye, çiftçiye ve besiciye verilen desteklerle tarımsal üretim ve hayvan sayısında büyük artış sağlandığını kaydetti.

Bolu'ya son 18 yılda 506 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldığını vurgulayan Güner, "Bolu'daki büyükbaş hayvan varlığı yüzde 20 arttı. 2002'de 117 bin 119 olan büyükbaş hayvan sayısı 2020'de 140 bin 595 oldu. Bolu'daki küçükbaş hayvan varlığı ise son 18 yılda yüzde 20 oranında arttı. 2002'de 128 bin 960 olan küçükbaş hayvan sayısı 2020'de 155 bin 214 oldu." ifadelerini kullandı.

Bolu'daki sebze üretiminin de son 18 yılda yüzde 12 arttığına değinen Güner, 2002'de 18 bin 428 ton olan sebze üretiminin 2020'de 20 bin 725 tona ulaştığını bildirdi.

Son 18 yılda Bolu'ya 990 milyon lira Devlet Su İşleri yatırımı yapılarak 140 tesisin hizmete alındığına işaret eden Güner, şunları kaydetti:

"Bolu'da son 18 yılda 8 bin 340 hektar arazi sulamaya açıldı ve yıllık 5 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı. Bolu'da son 18 yılda tamamlanan 40 dere ıslahı ile şehir merkezi, 48 yerleşim yeri ve 1350 dekar arazi taşkınlara karşı korundu. Bolu'daki baraj ve gölet kapasitesi 246 milyon metreküp hacmine ulaştırıldı. Son 18 yılda Bolu'daki gıda denetimleri büyük oranda arttı. 2002'de 184 denetim yapılırken 2020'de 5 bin 922 denetim yapıldı."

Güner, Bolu'ya yapılan yatırımlar ile çiftçiye verilen desteklerde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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