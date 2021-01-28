Bolu'ya özgü Şak Şak Helvası Rusya ve Ukrayna'da sofraları süslüyor
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Bolu'ya özgü Şak Şak Helvası Rusya ve Ukrayna'da sofraları süslüyor

28.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:19
Bolu'ya özgü Şak Şak Helvası Rusya ve Ukrayna'da sofraları süslüyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaklaşık 131 yıl önce büyük dedelerinin imal ettiği Şak Şak Helvası'nı geliştirerek üretmeyi sürdüren ikizler Hasan ve Hüseyin Bican, coğrafi işaret tescili alan ürünü Rusya ve Ukrayna'ya ihraç etmeye başladı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaklaşık 131 yıl önce büyük dedelerinin imal ettiği Şak Şak Helvası'nı geliştirerek üretmeyi sürdüren ikizler Hasan ve Hüseyin Bican, coğrafi işaret tescili alan ürünü Rusya ve Ukrayna'ya ihraç etmeye başladı.

Gerede ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Hasan ve ikizi Hüseyin Bican, üniversitede okurken helva üretimi yapan babalarının yanında çalışan bir ustanın işten ayrılmasıyla üniversite eğitimini bırakıp büyük dedelerinin panayır dönemlerinde düzenlenen yarışmada keşfettiği Şak Şak Helvası'nın üretimine yöneldi.

Sanayi sitesindeki imalathanelerinde kışın 8, yazın 15 kişiye iş imkanı sağlayan ikizler, dedelerinin şeker, ceviz ve çöven bitkisi suyu kullanarak ürettiği helvaları sipariş üzerine Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.

Türkiye'nin en büyük 5 panayırı içinde bulunan Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nda en fazla tüketilen tatlı olan helvaya, Gerede Belediyesi ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle coğrafi işaret tescili de alan ikizler, Rusya ve Ukrayna'ya ihracat yapmaya başladı.

İkizler, Şak Şak Helvası üretimini gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Yıllık 200 ton üretimimiz var"

Hüseyin Bican, AA muhabirine, ailelerinin 1890'lı yıllardan beri helva işiyle uğraştığını, kendisinin de ikiziyle bu mesleği sürdürdüğünü anlattı.

Bican, "Normalde çırak olarak babamıza yardım ediyorduk. Üniversite okurken babam bir gün telefonla arayıp 'Oğlum usta işi bıraktı.' dedi. Zaten bu mesleği yapacağımız için okulu bırakıp işe başladık. İyi ki usta işten çıkmış da bu işe başladık." diye konuştu.

Panayır için ortalama 25-30 ton helva ürettiklerini dile getiren Bican, "Onun dışında yıllık 200 ton üretimimiz var. Bizim öncelikli pazarımız Karadeniz bölgesi, dinlenme tesisleri." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Bican, geleneksel lezzetlerden biri olan Şak Şak Helvası'nı Ukrayna ve Rusya'ya ihraç ettiklerini söyledi.

Helvanın özellikleri hakkında da bilgi veren Bican, şöyle devam etti:

"Sert olduğu için Şak Şak Helva demişler. Ürünlerimizin hiçbirinde katkı maddesi yoktur. Tamamen şeker ve cevizden yapılmıştır. Beyazlaması için de çöven bitkisinin suyunu kullanıyoruz. Şekerin beyazlatılarak ceviz katılmış hali diyebiliriz."

Hasan Bican da herkesin helvayı sevdiğini dile getirerek, "Bu helvayı ilk bulan dedemizin babası. Esentepe'de çıraklık dönemlerinde ustalar ile çıraklar arasında şeker yarışları olurmuş. Panayır dönemlerinde, ustalar yarışmasında dedemizin babası bu helvayı ortaya çıkarmış. Biz de onu geliştirdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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