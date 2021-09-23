BOLU'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ - Haberler
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BOLU'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü.

BOLU (DHA) - BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü. Kartalkaya'da yeşil alanlar ve çatılar karla kaplandı. Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımında bulunan Kartalkaya kayak merkezine, saat 16.30 sıralarında hafif şekilde kar yağdı. Kar yağışı bir süre sonra etkisinin artırdı. Kar yağışı nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alanlar, araçların üzerinde ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu. Bölgede ayrıca yoğun sis etkili oluyor.

BOLU'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

BOLU'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

BOLU'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

BOLU'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

BOLU'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

BOLU'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

BOLU'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

BOLU'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

BOLU'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

BOLU'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
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Haber: BOLU'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ - Haberler
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